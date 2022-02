Politik : Novavax-Impfungen beginnen in Bremen ab 1. März

Impfungen mit dem neuen Corona-Impfstoff des Herstellers Novavax beginnen in Bremen und Bremerhaven ab dem kommenden Dienstag (1. März). Das teilte das Bremer Gesundheitsressort am Freitag mit. Der Impfstoff wird immer dienstags und donnerstags zunächst ausschließlich in Bremen am Impfzentrum Am Brill sowie in Bremerhaven an denselben Wochentagen an einer Impfstelle in der Innenstadt verabreicht.

Für Termine sind Registrierungen nötig, die bereits seit dem 9. Februar möglich sind. Alle bereits registrierten Menschen sollen nun Termine buchen können, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Bislang sind knapp 750 Personen im Land Bremen für eine Impfung mit Novavax registriert. Bremen hat nun 12.000 Dosen des Impfstoffes erhalten. Der neue Corona-I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.