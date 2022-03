Wahlen : Nord-FDP setzt im Wahlkampf auf Innovation und Dynamik

Die FDP will im schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf die Themen Innovation, Dynamik und Modernität in den Vordergrund rücken. Deshalb sei Bildung der wichtigste Teil des Wahlprogramms, kündigte Spitzenkandidat Bernd Buchholz am Sonntag auf einem Parteitag in Neumünster an.

Die meisten Menschen wollten eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP, sagte Buchholz. Wer das wolle, müsse die FDP wählen, weil es andernfalls Schwarz-Grün geben könne. Der Landtag wird am 8. Mai neu gewählt. Die jüngste Umfrage sieht die FDP, die seit 2017 zusammen mit CDU und Grünen regiert, bei 9 Prozent. Die Liberalen strebte...

