Kommentar zur Lockerungsdebatte : Noch ein Corona-Stufenplan? Eine Stufe reicht!

Schon vor einem Jahr wurde erbittert über einen Stufenplan raus aus dem Lockdown gestritten. Jetzt sind die meisten geimpft oder genesen. Und die Omikron-Welle ebbt ab. Einen neuen Stufenplan braucht es nicht mehr, wenn Vorkehrungen für den Herbst getroffen werden.

Laut geltender Rechtslage wäre am 19. März weitgehend Schluss mit der Corona-Bekämpfung. Maßnahmen darüber hinaus müssten neu beschlossen - und begründet werden. In fünf Wochen ist Omikron weitgehend überstanden Entwickelt sich das Pandemie-Geschehen, wie von den allermeisten Virus-Deutern prognostiziert, dann dürfte es in fünf Wochen sehr schwer werd...

