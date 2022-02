Eingeschlafene Impfkampagne : Niedersachsen: Klingeln Impf-Teams demnächst an der Tür?

Das Land Niedersachsen will seiner eingeschlafenen Impfkampagne wieder auf die Beine helfen. Doch wie kann das gelingen?

In Niedersachsen lassen sich kaum noch Menschen gegen Corona impfen. „Das geht nicht brauchbar voran“, sagte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Dienstag in Hannover. Derweil ist das Land laut Regierungssprecherin Anke Pörksen momentan dabei, seiner Impfkampagne nochmal auf die Beine zu helfen. Erst kürzlich war bekann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.