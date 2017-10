Keine Ampel-Koalition : Niedersachsen: FDP und Grüne stellen sich auf Opposition ein

Grüne und FDP in Niedersachsen richten sich darauf ein, in die Opposition zu gehen. «Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine große Koalition. Das bringt uns wiederum in eine gemeinsame Interessenslage», sagte FDP-Landeschef Stefan Birkner nach einem Gespräch mit den Grünen.