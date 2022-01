Wächst der Impfdruck? : Niedersachsen: 2G-Ausnahmen für Jugendliche stehen auf der Kippe

Müssen auch Kinder und Jugendliche bald zwingend geimpft oder genesen sein, wenn sie beispielsweise ins Restaurant oder ins Kino wollen? Entsprechende Pläne verfolgt das Land schon länger, aber es gibt deutlichen Gegenwind.

23. Januar 2022, 15:13 Uhr

Wenn es allein nach Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ginge, gäbe es wohl längst keine 2G-Ausnahmen mehr für Kinder und Jugendliche. Sie müssen bislang kein Impfzertifikat vorlegen, wenn sie etwa Essen gehen, eine Runde Bowling spielen oder ins Kino wollen. Sie werden in der Schule engmaschig getestet und das reicht. Noch. „Bei den bisherigen Ausnahmen haben wir stets berücksichtigt, dass diese Gruppe erst deutlich später eine Impf-Empfehlung bekommen hat als die Erwachsenen. Aber nun ist auch die Empfehlung für die Zwölf- bis 17-Jährigen schon lange her und alle können sich impfen lassen. Wir brauchen gerade mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen mit dem Omikron-Virus eine möglichst hohe Impfquote bei den Jugendlichen, bei denen wir derzeit hohe Infektionszahlen verzeichnen”, hatte Weil Mitte Dezember in einem Interview mit unserer Redaktion gesagt und gleichzeitig angekündigt, dass die Privilegierung Anfang des Jahres fallen soll.

Der Koalitionspartner CDU spielt nicht mit

Doch danach sieht es vorerst noch nicht aus. Das liegt unter anderem daran, dass der Koalitionspartner CDU nicht mitspielt. „Kinder und Jugendliche dürfen in dieser Pandemie nicht die Versäumnisse der Erwachsenen ausbaden”, stellt die CDU-Landtagsabgeordnete Laura Hopmann klar. Sie sei „heilfroh”, dass es Corona-Schutzimpfungen für Kinder und Jugendliche gebe. „Aber wir müssen Minderjährige trotzdem weiter von den 2G- und 2Gplus-Beschränkungen ausnehmen”, findet die junge Mutter Hopmann und argumentiert: „Erstens können sie sich noch nicht so lange impfen lassen und zweitens dürfen sie anders als Erwachsene oft nicht allein über eine Impfung entscheiden oder diese allein in die Tat umsetzen. Sie sind abhängig von Erwachsenen.”

Kritik kommt auch von den Grünen

Auch die Grünen im Landtag, mit denen Weil nach der Landtagswahl im Oktober ja lieber wieder gemeinsam regieren würde als mit der CDU, wollen an den Ausnahmen für Jugendliche festhalten: „Die Maßnahme ist unverhältnismäßig und schließt fast die Hälfte der Altersgruppe weitgehend vom sozialen Leben aus. Sie kommt einem Freizeit-Lockdown gleich. Der Ministerpräsident zeigt einmal mehr, dass ihm die Rechte und die Situation von Kindern und Jugendlichen gleichgültig sind”, meint der sozialpolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Volker Bajus aus Osnabrück, und fügt hinzu: „Es kann doch nicht sein, dass Jugendliche jetzt ausbaden sollen, was uns die vielen erwachsenen Impfverweigerer eingebrockt haben.” Auch seien die Zwölf- bis 18-Jährigen in ihrer Impf-Entscheidung nicht frei, sondern auf die Zustimmung der Eltern angewiesen. Überdies stehe das Vorhaben im Widerspruch zur Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission für über Zwölfjährige. „Die hat sich ausdrücklich dagegen ausgesprochen, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird. Auch für den Infektionsschutz ist diese Maßnahme wenig hilfreich, wird doch damit das soziale Leben der Jugendlichen ins Private verdrängt, wo es jeder sozialen Kontrolle entzogen ist”, argumentiert Bajus.

Landesregierung kündigt ausreichenden Vorlauf an

Und so zögert die Landesregierung momentan auch mit der Umsetzung. Weder kippte sie die Privilegierung direkt Anfang dieses Jahres, noch zeichnet sich in diesem Punkt eine Veränderung für die nächste Verordnung ab. Das aktuelle Regelwerk gilt noch bis zum 2. Februar. Unwahrscheinlich ist momentan, dass die Jugend-Ausnahmen danach fallen. „Darüber wird momentan noch diskutiert”, sagte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, vorige Woche im Gesundheits- und Sozialausschuss des Landtages. Ein solcher Schritt bedürfe einer Ankündigung mit ausreichendem zeitlich Vorlauf, damit die Betroffenen noch Gelegenheit hätten, um Impfungen „schnellstmöglich” nachzuholen, erklärte Schröder.

Initiative Familien ruft zur Unterzeichnung eines offenen Briefes auf

Geht es nach der „Initiative Familien” darf die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen nicht vom Impfstatus abhängen. Auf der Homepage des Vereins, der sich nicht nur in Niedersachsen, sondern bundesweit für die Rechte von Kindern in der Pandemie stark macht, ruft die Initiative zur Unterzeichnung eines offenen Briefes gegen die geplante Verschärfung auf. Entgegen der ausdrücklichen Forderung der Stiko hätten ungeimpfte Kinder und Jugendliche in Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen bereits keinen Zugang mehr zu wesentlichen Teilen des sozialen Lebens. Vor einem solchen Schritt für Niedersachsen warnt die Familien-Initiative und verdeutlicht: „Ungeimpfte Kinder und Jugendliche wären damit ausgeschlossen von Konzert-, Theater- und Kinobesuchen. Sie dürften nicht in Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Tierparks oder botanische Gärten. Sie dürften sich weder im Rahmen von kirchlichen Jugendgruppen noch Parteiorganisationen treffen, darüber hinaus könnten sie kein gemeinsames ökologisches oder soziales Engagement mehr verwirklichen. Auch unterlägen sie in ganz Deutschland den Kontaktbeschränkungen und dürften sich nur noch mit einem weiteren Freund oder einer weiteren Freundin treffen.”