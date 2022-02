Neuigkeiten zur Ukraine-Krise : News-Ticker: Russland und USA reduzieren Botschaftspersonal in Kiew

Angesichts zunehmender Spannungen im Ukraine-Konflikt verkleinert nun auch Russland seine Botschaftspräsenz in Kiew. Alle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt im Überblick.

Die Lage im Osten Europas hat sich in den vergangenen Tagen deutlich zugespitzt: Die Befürchtung, Russland könnte sein Nachbarland Ukraine angreifen, hat zuletzt stark zugenommen. Moskau hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen, weist jedoch jegliche Angriffspläne zurück....

