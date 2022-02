Politik : Neuer Höchststand bei Neuinfektionen: Inzidenz konstant

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen Tages-Höchststand erreicht. Zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag mit 5504 nachgewiesenen Ansteckungen mehr als 5000 an einem Tag. Zum ersten Mal war diese Marke vor einer Woche mit 5369 überschritten worden.

Wegen der anhaltend hohen Fallzahlen geht im Nordosten entgegen dem Bundestrend auch die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen nicht zurück. Das Landesgesundheitsamt errechnete für die zurückliegenden sieben Tage 1398,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Am Vortag habe der Wert bei 1399,4 gelegen. Bundesweit ging die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angab...

