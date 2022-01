Kommt es zu neuen Prozessen? : Nazi-Jäger der Justiz ermitteln gegen zig mutmaßliche NS-Verbrecher

Die deutsche Justiz sucht mehr als 76 Jahre nach Kriegsende noch NS-Verbrecher. Zahlreichen Senioren droht derzeit bundesweit ein Prozess. Anlässlich des Holocaust-Gedenktages fordert der Zentralrat der Juden, dabei nicht locker zu lassen.

von Von Burkhard Ewert und Dirk Fisser

24. Januar 2022, 13:11 Uhr

Dreh- und Angelpunkt der Ermittlungen in Deutschland ist die „Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen“ in Ludwigsburg, Baden-Württemberg. Die Behörde hat den Auftrag, Vorermittlungen zu NS-Verbrechen zu führen, sprich: noch lebende mögliche Täter zu identifizieren.

Beihilfe zum Tausendfachen Mord

Immer wieder konnten die Nazi-Jäger um Behördenleiter Thomas Will dabei in den zurückliegenden Jahren Erfolge vorweisen. So findet derzeit in Brandenburg am Landgericht Neuruppin ein Prozess gegen einen 101-Jährigen statt, dem Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen im Konzentrationslager Sachsenhausen vorgeworfen wird. Ermittler der Zentralstelle waren in einem Militärarchiv in Moskau auf den Namen des früheren Wachmanns gestoßen. In Itzehoe in Schleswig-Holstein muss sich derweil die ehemalige Sekretärin des Lagerkommandanten des Konzentrationslagers Stutthof verantworten. Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. Die Seniorin war zum Prozessauftakt nicht vor dem Gericht erschienen, sondern zunächst nach Hamburg geflüchtet, wurde dort aber später festgenommen.

Den Ludwigsburger Ermittlern kommt in solchen Fällen die Aufgabe zu, alle vorhandenen Informationen zusammenzutragen. Die strafrechtlichen Ermittlungen übernehmen dann die jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften in den Bundesländern. In Niedersachsen ist das die Generalstaatsanwaltschaft in Celle. Hier war bis vor Kurzem ein Ermittlungsverfahren gegen einen ehemaligen Wachmann im Kriegsgefangenenlager Bathorn, Grafschaft Bentheim, anhängig. Er soll von 1943 bis April 1945 in dem Lager gearbeitet haben, in dem zahlreiche sowjetische Kriegsgefangene starben. Der Vorwurf lautete auf Beihilfe zum Mord. Der Verdächtige starb allerdings im Alter von 96 Jahren. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. (Weiterlesen: Verfahren gegen im Emsland eingesetzten KZ-Wachmann eingestellt)

Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Will liegen bei Staatsanwaltschaften derzeit insgesamt sechs Verfahren, in denen noch nicht über eine Anklage entschieden worden ist. Gleich drei Akten gingen von Ludwigsburg nach Neuruppin, es geht um mögliche Täter in den Lagern Ravensbrück und Sachsenhausen. Ein Fall liegt in Hamburg, es geht dabei um das KZ Neuengamme. Die Ludwigsburger selbst führen derzeit laut Will Vorermittlungen in insgesamt sechs Fällen. Vier beziehen sich auf Kriegsgefangenenlager, zwei auf die Konzentrationslager Mittelbau und Groß-Rosen.

Zentralrat der Juden dringt auf Aufarbeitung

Der Zentralrat der Juden in Deutschland dringt auf eine weitere Aufarbeitung, auch nach so langer Zeit. „Für die Überlebenden der Schoa und ihre Nachkommen ist es sehr wichtig, dass die Justiz versucht, eine Form der späten Gerechtigkeit zu finden”, sagte Präsident Josef Schuster unserer Redaktion. „Nach den Versäumnissen in den 1950er und 1960er Jahren sollten die Täter auch heute noch zur Rechenschaft gezogen werden. Fast alle Holocaust-Überlebenden haben ihr Leben lang an den Folgen der Misshandlungen und ihren Traumata gelitten.” Schuster fügte hinzu, dass solche Gerichtsverhandlungen nicht nur für die Opfer und ihre Nachkommen bedeutsam seien. „Unserer Gesellschaft führen solche Prozesse noch einmal vor Augen, zu was Menschen fähig sind. Sie zeigen, wohin Hetze gegen Minderheiten führen kann. Die gibt es heute wieder, und sie mündet leider oft in Gewalt“, mahnte der Präsident des Zentralrats der Juden. Der 27. Januar ist seit 1996 in Deutschland offizieller Holocaust-Gedenktag. An diesem Tag erreichte die Rote Armee 1945 das deutsche Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau und befreite mehr als 7000 überlebende Häftlinge. Die Nationalsozialisten und ihre Helfer hatten während des Zweiten Weltkrieges sechs Millionen Juden Juden ermordet und ungezählte Angehörige weiterer Gruppen wie Kriegsgefangene, Sinti, Homosexuelle und Kommunisten sowie Behinderte bis hin zum Tode drangsaliert.