Deutsche Kolonialverbrechen : Namibias Chefunterhändler: Aussöhnungsabkommen auf Kurs

Proteste gegen das geplante Aussöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia stellen ein rasches Ende der Verhandlungen infrage. Vertreter betroffener Bevölkerungsgruppen haben es abgelehnt. Der Chefunterhändler gibt sich dennoch optimistisch.

Windhuk | Ein Scheitern des Aussöhnungsabkommens, in dem die Bundesregierung die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht im heutigen Namibia als Völkermord anerkennt, ist dem dortigen Chefunterhändler zufolge unwahrscheinlich. Zed Ngavirue sagte der Deutschen Presse-Agentur in der namibischen Hauptstadt Windhuk: „Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem beid...

