Grenze zu Mexiko : Nach weltweiter Kritik: Trump will Familientrennungen beenden

Donald Trump will ein Dekret verfassen – wie die neue Regelung aussehen soll, verriet der US-Präsident aber noch nicht.

von dpa

20. Juni 2018, 18:27 Uhr

Washington | US-Präsident Donald Trump will mit einem vorübergehenden Dekret die höchst umstrittene Trennung illegaler Einwanderer von ihren Kindern beenden. Er wolle eine Regelung unterschreiben, die dann von einem Gesetz ersetzt werden solle, sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. "Wir müssen die Familien zusammenhalten", so der US-Präsident.

Trump hatte zuvor bereits via Twitter angekündigt, dass es eine gesetzliche Regelung geben solle. Er machte bisher immer die Opposition für die Misere verantwortlich. "Es ist der Fehler der Demokraten", schrieb er noch am Mittwoch. "Sie weigern sich, uns die Stimmen zu geben, um eine gute Migrationsgesetzgebung zu verabschieden."

Trumps sogenannte Null-Toleranz-Politik gipfelt inzwischen in der Trennung von mehr als 2300 Kindern von ihren inhaftierten Eltern. Am Mittwoch wurden neue Details bekannt, wonach es Lager für "Kinder im zarten Alter" geben soll. Psychologen weisen daraufhin, dass die Trennung von Kleinkindern von ihren Eltern zu Traumata führen kann, die lebenslange Folgen nach sich ziehen.

Weltweite Kritik

Bereits zuvor waren Trumps Republikaner wegen der vielen Bilder von weinenden und verzweifelten Kindern zunehmend unter Druck geraten. Die Fernsehmoderatorin Rachel Maddow brach am Dienstag in ihrer Live-Sendung in Tränen aus, als sie die Nachricht von Kinder-Lagern verlas.

Wegen der wichtigen Kongresswahlen im Herbst sind die Republikaner um Schadensbegrenzung bemüht. Mehrere Vertreter der Konservativen gingen auf Distanz zu dem Präsidenten. Neben der katholischen Kirche äußerten sich auch Vertreter anderer christlicher Glaubensgemeinschaften, die einen Teil der Kernwählerschaft der Republikaner stellen, kritisch.

Im Ausland hält der Aufschrei gegen Trumps Politik an. Die britische Premierministerin Theresa May sagte in Bezug auf die Familientrennung: "Wir halten das für falsch. Dies ist nicht die Herangehensweise des Vereinigten Königreichs." Guatemala und Mexiko verurteilten die Praxis mit scharfen Worten. Das Vorgehen der US-Regierung sei grausam und unmenschlich, sagte Mexikos Außenminister Luis Videgaray am Dienstag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt.