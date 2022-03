Terrorismus : Mutmaßliche IS-Rückkehrerin in Hamburg angeklagt

Eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin muss sich voraussichtlich bald in Hamburg vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft erhob am dortigen Oberlandesgericht Anklage gegen die Frau, wie die Karlsruher Behörde am Freitag mitteilte. Sie soll ihre beiden minderjährigen Kinder mit nach Syrien genommen haben.

Den Ermittlern zufolge war die Deutsch-Iranerin 2014 mit ihrem Ehemann und den Kindern in das Bürgerkriegsland gereist, wenig später hätten sich die Erwachsenen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen. Die Familie soll in Städten gelebt haben, in deren Umgebung „regelmäßig schwere Kampfhandlungen und Bombardements stattfanden“. Die ...

