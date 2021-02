Corona-Strategie : Mutanten: Von der Leyen will rasch angepasste Impfstoffe

Vor allem in Deutschland musste sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einiges anhören, weil es vorerst zu wenig Corona-Impfstoff gibt. Jetzt will sie wieder in die Offensive kommen.

Brussel | Nach heftiger Kritik an ihrer Impfstoffstrategie macht EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen jetzt Tempo bei der Bekämpfung der gefürchteten Varianten des Coronavirus. Sie präsentierte am Mittwoch einen Aktionsplan, um rasch ausreichend Impfstoff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.