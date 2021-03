Terror bremst Erdgasprojekt : Morden, brandschatzen und verstümmeln

Verzweifelte Szenen im Norden von Mosambik: Schwer bewaffnete IS-Milizionäre greifen eine Stadt an, ermorden und verstümmeln Menschen. Ins Visier geraten auch europäische Vertragsarbeiter.

Palma | Das Gemetzel in der nordmosambikanischen Küstenstadt Palma muss fürchterlich gewesen sein. Von enthaupteten Leichen in den Straßen berichteten Anwohner der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Dutzende Zivilisten sollen getötet worden sein. Hunderte ausländischer Facharbeiter - darunter diverse Europäer - flohen zunächst in nahegele...

