Kirche : Missbrauchsgutachten: Kardinal Woelki gibt Fehler zu

Die Zahlen sind erschreckend: In einem noch unveröffentlichten Gutachten für das Erzbistum Köln ist von Hunderten Missbrauchsopfern und Beschuldigten die Rede. Kardinal Woelki steht unter Druck.

Köln/Düsseldorf | Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat Fehler bei der Aufarbeitung von Missbrauchsvergehen und in seiner Krisenkommunikation eingeräumt. „Da habe ich auch Schuld auf mich geladen“, gestand der Erzbischof in einer am Samstag veröffentlichten Videobo...

