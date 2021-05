Nahost-Konflikt : Militante Palästinenser und Israel setzen Angriffe fort

Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas eskaliert weiter. Beide Seiten haben ihre Raketenangriffe fortgesetzt. Die palästinensische Nachrichtenagentur meldete erneut Todesopfer.

Tel Aviv/Gaza | Militante Palästinenser im Gazastreifen haben ihre Raketenangriffe auf israelische Städte fortgesetzt. In der Wüstenstadt Beerscheva im Süden Israels sowie in Grenzorten zum Gazastreifen heulten am Morgen die Warnsirenen, wie das israelische Militär mitteilte. Die israelische Armee griff den Angaben zufolge weiter Ziele in dem Palästinensergebiet a...

