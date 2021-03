Staat in der Krise : Merkels Machtwort und die Kritik am Coronakurs

Zieht die Kanzlerin die Notbremse für den föderalen Flickenteppich? Angela Merkels Länder-Schelte ist nur der jüngste Höhepunkt des seit Tagen wachsenden Frustes über das staatliche Agieren in der Krise.

Berlin | Der Staat muss nach Ansicht von Kritikern sein Krisenmanagement so schnell wie möglich verbessern. Mit ihrem Machtwort bei Anne Will in der ARD setzte sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an die Spitze der Kritik am uneinheitlichen Krisenkurs. Merkel las am Sonntagabend angesichts immer steiler steigender Infektionskurven den deutschen Bundesländern ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.