Zu Besuch auf der Insel : Merkel zu Privataudienz bei Queen Elizabeth II.

Kanzlerin trifft britische Königin im Schloss Windsor. „Eine Ehre“, wie es aus dem Kanzleramt heißt. Geplant ist auch ein Gespräch mit dem biritschen Premier.

Berlin/London | Kanzlerin Angela Merkel wird an diesem Freitag von Königin Elizabeth II. zu einer Privataudienz empfangen. Das Treffen auf dem königlichen Schloss Windsor nahe London am Nachmittag sei „eine Ehre, über die sich die Bundeskanzlerin sehr freut“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Auch der Buckingham-Palast bestätigte das Treffen zwis...

