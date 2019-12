Neue SPD-Spitze : Merkel empfängt Esken und Walter-Borjans im Kanzleramt

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu einem ersten Treffen im Kanzleramt empfangen.

Esken und Walter-Borjans kamen um kurz nach 9.00 Uhr ins Kanzleramt. Ein Regierungssprecher wollte sich nicht zu dem Gespräch äußern. Man kommentiere grundsätzlich nicht die vielen nichtöffentlichen Termine der Bundeskanzlerin.

Ein Kennenlerntreffen der Vorsitzenden von CDU und CSU, Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder, mit Esken und Walter-Borjans soll es am 19. Dezember geben. Die Spitzen von Union und SPD arbeiten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur weiterhin an einem Termin für eine Sitzung des Koalitionsausschusses. Voraussichtlich sollen die Beratungen im Koalitionsausschuss ebenfalls am 19. Dezember stattfinden.