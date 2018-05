Ehrung für politische Arbeit : Merkel bekommt das Friedenslicht der Franziskaner in Assisi

Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt heute von den Franziskaner-Mönchen in Assisi das Friedenslicht des Ordens. Die CDU-Politikerin hält während der Festveranstaltung in der Oberkirche der Basilika San Francesco eine Ansprache.

von dpa

12. Mai 2018, 05:05 Uhr

Erwartet wird auch der kolumbianische Präsident und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos, der zuletzt die Auszeichnung erhielt. Die Franziskaner zeichnen Merkel für ihren Einsatz in Deutschland und Europa für das friedliche Zusammenleben der Völker aus.

Das Friedenslicht ist eine Nachbildung einer Glaslampe in der Grabkammer des Ordensgründers Franziskus von Assisi. Neben dem früheren Papst Benedikt XVI. würdigten die Franziskaner damit auch schon den Dalai Lama, Mutter Teresa, Israels ehemaligen Präsidenten Shimon Peres und Papst Franziskus.

Nach der Festveranstaltung nimmt Merkel an einer Diskussionsveranstaltung im Beisein von 200 Jugendlichen und Novizen der Franziskaner teil. Am Ende des Besuchs in der italienischen Stadt ist noch ein bilaterales Treffen zwischen Merkel und Santos geplant.