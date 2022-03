Erstickungstod : Menschenschmuggler nach Tod von 39 Migranten verurteilt

Er sollte Migranten in einem LKW nach London bringen, doch sie waren bereits tot. Nun ist der 28-Jährige zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Rund zweieinhalb Jahre nach dem qualvollen Erstickungstod von 39 geschleusten Vietnamesen in einem Lastwagen auf dem Weg nach Großbritannien ist ein weiterer Beteiligter zu knapp vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil gegen den 28-jährigen Rumänen erging am Montag von einem Gericht in London. Er sollte die Migranten nach London bringen, doch si...

