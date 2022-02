Ukraine-Russland-Konflikt : Mehr Soldaten an die Ostflanke: Nato plant Ausbau der Truppenpräsenz

Russland fordert die Nato auf, ihre Truppen aus Osteuropa abzuziehen. Doch das Bündnis hat andere Pläne - und diese bergen Eskalationspotenzial.

Immer mehr Nato-Staaten haben in den vergangenen Tagen eine Verstärkungen an der östlichen Flanke angekündigt. Nun hat das Bündnis angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine den gemeinsamen Ausbau ihrer Präsenz in der Region auf den Weg gebracht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nahmen die 30 Mitgliedstaaten i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.