Gute Nachrichten : Mehr Rente und weniger Beiträge?

Noch einmal ein kräftiges Plus für die 21 Millionen Rentner, und erstmals seit drei Jahren leicht sinkende Beiträge für die Einzahler. Doch ist das nicht mehr als eine Momentaufnahme. Die in Aussicht gestellte Rentenerhöhung von drei Prozent kann die Jamaika-Sondierer jedenfalls nicht in Sicherheit wiegen, bei der Rente sei alles in Ordnung. Das Gegenteil ist der Fall. Derzeit zahlen die Babyboomer-Jahrgänge noch kräftig ein. Sobald sie selbst zu Rentenbeziehern werden, wird sich das Blatt wenden. Schon in fünf Jahren werden die Beiträge steigen und wenig später das Rentenniveau sinken – wenn die Politik nicht gegensteuert. Die Prognosen der Rentenversicherung sind ein Alarmsignal an Union, FDP und Grüne. Statt auf neue Wohltaten sollte sich die künftige Regierung auf die Sicherung der Rente konzentrieren. Mehr Möglichkeiten, länger zu arbeiten, könnten etwas Druck aus dem Kessel nehmen. Die Rente mit 63 einzugrenzen, wäre ebenfalls ein wichtiger Schritt, die künftigen Generationen zu entlasten. Die Jamaikaner haben sich die soziale Gerechtigkeit auf den Fahnen geschrieben. Zielgenaue Maßnahmen gegen Altersarmut sind ebenso wichtig wie Weichenstellungen, um Jüngere vor der Demographie-Falle zu schützen.