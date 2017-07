Rechtsanspruch : Mehr Kinder unter drei Jahren in Tagesbetreuung

vergrößern 1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

Am 1. März diesen Jahres waren es rund763 000 Kinder - 41 300 mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute mitteilte. Die Zunahme betrug 5,7 Prozent.

In Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein nahm die Anzahl der betreuten Kleinkinder mit 10,2 beziehungsweise 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr am stärksten zu, in Mecklenburg-Vorpommern (+ 1,9 Prozent) war der Zuwachs am geringsten.

Seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen bundesweiten Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz.

von dpa

erstellt am 27.Jul.2017 | 09:31 Uhr