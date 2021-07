Migration : Mehr Flüchtlinge auf den Hauptrouten

Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen in vielen Ländern hat die Zahl der illegalen Grenzübertritte ansteigen lassen. Auch die Menschenschmuggler-Netzwerke sind wieder verstärkt aktiv.

Warschau | Die Zahl der unerlaubten Grenzübertritte in die EU auf den Hauptmigrationsrouten ist in der ersten Hälfte des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 59 Prozent gestiegen. Insgesamt wurden bis Ende Juni rund 61.000 Fälle registriert, wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex in Warschau mitteilte. Als Grund für den Anstieg nennt die Agen...

