Umfrage : Mehr als die Hälfte mit Söders Arbeit unzufrieden

Mehr als die Hälfte der Menschen in Bayern ist nach einer neuen Umfrage mit der Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) unzufrieden. 54 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die „Augsburger Allgemeine“ an, „eher unzufrieden“ oder „sehr unzufrieden“ mit der Arbeit des Regierungschefs zu sein. Das ...

