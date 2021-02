Nach Militärputsch : Medien: Tote und Verletzte bei blutigen Protesten in Myanmar

Die angespannte Situation spitzt sich in Myanmar nach dem Militärputsch weiter zu. Medien berichten vom bislang blutigsten Tag. Neun Menschen sollen durch Polizeigewalt getötet worden sein.

Naypydaw | In Myanmar sollen nach Berichten von Lokalmedien und Augenzeugen bei landesweiten Protesten gegen den Militärputsch mehrere Menschen getötet, verletzt und festgenommen worden sein. In den beiden größten Städten Rangun und Mandalay sowie in Dawei und ...

