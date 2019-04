Brief an EU : May bittet um Brexit-Aufschub bis zum 30. Juni

In genau einer Woche soll Großbritannien aus der EU ausscheiden - aber noch immer ist keine vertragliche Regelung in Sicht. Dann lieber auf längere Zeit verschieben, meint Ratschef Tusk.

von dpa

05. April 2019, 10:15 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May bittet um eine Verschiebung des Brexit-Datums auf den 30. Juni. Dies schrieb sie in einem am Freitag veröffentlichten Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Eigentlich soll Großbritannien bereits am 12. April aus der EU ausscheiden.