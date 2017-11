La République en Marche : Macrons Partei kürt neuen Parteichef

vergrößern 1 von 1 Foto: Philippe Wojazer 1 von 1

von dpa

erstellt am 18.Nov.2017 | 05:55 Uhr

Falls der 51-Jährige auf dem Parteitag in Lyon wie erwartet die Mehrheit bekommt, muss er die junge Gruppierung nach ihrem Durchmarsch an die Macht festigen und weiterentwickeln.

In den Reihen von La République en Marche war vor dem Parteitag Kritik an mangelnder interner Demokratie laut geworden. Bemängelt wurde etwa, dass über die Parteispitze nicht in einer Urwahl aller Mitglieder abgestimmt wird.

Macron hatte die Gruppierung im vergangenen Jahr bewusst als Gegenentwurf zu den Strukturen der traditionellen Parteien positioniert. Sie steht nun vor dem schwierigen Spagat, die Zwänge einer Regierungspartei mit ihrem Selbstverständnis als offene Bewegung zu vereinen.

Mehr Auswahl als bei der Wahl des Parteichefs gibt es bei der Besetzung des 20-köpfigen Exekutivbüros. Dort treten neben der von Castaner aufgestellten Liste drei weitere Bewerbergruppen an.

Infos zum Nationalrat von La République En Marche, Frz.

Überblick über die Kandidaturen beim Parteitag, Frz.

Castaner-Porträt bei "Le Figaro", Frz.

Artikel "Le Figaro" über Castaners Kandidatur, Frz.

"Le Monde"-Interview mit Historiker Marc Lazar, Frz.