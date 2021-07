US-Besuch : Maas offen für Gespräche über Impfstoff-Patente

Mit Spannung wird das Treffen von Merkel und Biden am Donnerstag im Weißen Haus erwartet. Kurz vorher ist Maas in den USA unterwegs. In einem Punkt schlägt er andere Töne an als die Kanzlerin.

Kalamazoo | Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich offen für Gespräche über eine Aufweichung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe gezeigt. „Das ist eine Diskussion, die wir führen und der wir uns gar nicht verweigern wollen“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag beim Besuch einer Produktionsstätte des US-Pharmakonzerns Pfizer in Kalamazoo im US-Bundesstaat...

