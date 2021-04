Nationale Sicherheit : London hält Zahlen über Impfstoffexporte zurück

Der Impfstoffstreit zwischen Großbritannien und der EU schwelt weiter. Während Brüssel Daten zur Impfstoffexporten publik macht, gilt die Angelegenheit in London als sicherheitsrelevant.

London | Unter Verweis auf die nationale Sicherheit verzögert die britische Regierung Angaben zu Impfstoffexporten. In einem Schreiben an die Deutsche Presse-Agentur betonte das Außenministerium in London in dieser Woche, die Informationen seien vorhanden. Zunächst müsse aber geprüft werden, ob es im öffentlichen Interesse liege, sie zu veröffentlichen. Ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.