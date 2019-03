140 Klima-Demos in Deutschland : Liveblog: Erster globaler Schulstreik der Fridays-for-Future-Bewegung

Am Freitag, 15. März, sind weltweit Klima-Kundgebungen in mehr als 1500 Städten geplant. Wir berichten im Liveblog.

von dpa

14. März 2019, 16:57 Uhr

Berlin | Ob Berlin, New York, Buenos Aires oder Kyoto: Am Freitag, 15. März, wollen weltweit Schüler streiken, um für mehr Klimaschutz zu protestieren. Allein in Deutschland sind rund 140 Proteste angesetzt – so viele wie in keinem anderen Land.