Kompromisssuche im Asylstreit : Liveblog: Angeblich breite Zustimmung bei CDU für Merkels Kurs

Die Fronten zwischen CDU und CSU verhärten sich. Eine schnelle Lösung im Asylstreit scheint immer unwahrscheinlicher.

von dpa

14. Juni 2018, 12:34 Uhr

Berlin | Worum es bei dem Streit im Kern geht: CSU und CDU diskutieren seit Tagen darüber, ob auch Asylbewerber ohne Papiere sowie bereits abgeschobene Bewerber - wie von der CSU gefordert - nicht mehr über die deutsche Grenze gelangen dürfen.

13.22 Uhr: CDU steht offenbar hinter Merkels Vorschlag

Im erbitterten Asylstreit innerhalb der Union hat Kanzlerin Angela Merkel unter den CDU-Bundestagsabgeordneten Kreisen zufolge breite Zustimmung für ihren Verfahrensvorschlag bekommen. Demnach sollen die Parteigremien am Montag zusammenkommen, danach ist eine Fraktionssitzung geplant. Bis zum EU-Gipfel Ende Juni in Brüssel seien "bilaterale Verhandlungen" geplant, danach eine erneute und abschließende Bewertung. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) habe in der Sitzung "mit großer Verve" die Zukunft und den Bestand Europas beschworen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Teilnehmerkreisen. In Unionskreisen wurde die Lage als "dramatisch" und "sehr angespannt" bezeichnet.

12:22 Uhr: Seehofer droht Merkel mit Alleingang

Im erbitterten Asylstreit droht Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einem Alleingang: Sollte es keine Einigung geben, wolle er notfalls per Ministerentscheid handeln und dazu am Montag den Auftrag des CSU-Vorstandes einholen. Das machte Seehofer nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in einer Sondersitzung der CSU-Landesgruppe in Berlin deutlich.

12.18 Uhr: Merkel wirbt vor CDU-Abgeordneten um Vertrauen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor den CDU-Bundestagsabgeordneten um Unterstützung für ihren Kurs in der Asylpolitik geworben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern der Sondersitzung am Donnerstagmittag bat sie um Vertrauen bis zum EU-Gipfel am 28. und 29. Juni in Brüssel. Bis dahin will Merkel tiefgreifende Fortschritte für eine gemeinsame Asylregelung in der EU erreichen.

Die Kanzlerin stellte in der Sitzung zudem ihren Kompromissvorschlag im Streit mit der CSU vor. Als erster Redner ergriff nach ihr Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble das Wort, der in der Fraktion hohes Ansehen genießt. Er stellte sich demonstrativ hinter den Kurs Merkels.

12.13 Uhr: Nahles: "Theaterstücke" – SPD stützt Merkel-Linie



Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ist strikt gegen den CSU-Vorschlag für eine Abweisung von Asylbewerbern schon an der Grenze. "Wir fordern die Union auf, ihre internen Streitigkeiten möglichst bald zu beenden", sagte Nahles am Donnerstag in Berlin nach einer Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion, deren Vorsitzende sie ebenfalls ist. "Theaterstücke im Dienste von Landtagswahlen sind hier nicht angemessen", sagte sie mit Blick auf die bayerische CSU.

"Wir sind zu einer ganz klaren Position gekommen", sagte Nahles nach der Sondersitzung. "Wir haben sehr umfangreiche und konkrete Vereinbarungen im Koalitionsvertrag zum Thema Migration und Asyl".

Dabei gebe es von dem Prozedere für Rückführungen bis zu Ankerzentren für Asylbewerber und einem Einwanderungsgesetz klare Verabredungen. "Dazu stehen wir ausdrücklich." Der Vorstoß von Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer, bereits in anderen EU-Staaten mit Fingerabdrücken registrierte Asylbewerber schon an der Grenze abzuweisen, steht nicht im Vertrag. Im Prinzip stützt die SPD hier die Linie von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Als ein Bundesminister von den wegen des Konflikts getrennt stattfindenden Fraktionssitzungen von CDU und CSU hörte, meinte er nur: "Das ist ja Kreuth." 1976 kündigte CSU dort die gemeinsame Fraktionsgemeinschaft der Unions-Parteien auf.

12.10 Uhr: Dobrindt sieht historische Situation

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht Deutschland angesichts des Asylstreits in der Union vor einer historischen Situation. Man müsse das Asylsystem neu ordnen, dazu gehöre, dass man jetzt Entscheidungen treffe und nicht auf unbestimmte Zeit verschiebe, sagte er am Donnerstag vor einer Sondersitzung der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Es sei notwendig, Ordnung an der Grenze wieder umzusetzen. Dazu gehöre die Zurückweisung von Flüchtlingen in andere Länder.

12.07 Uhr: Weil beunruhigt über Streit der Unionsschwestern

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) beobachte den Asylstreit zwischen CDU und CSU mit Sorge: "Das ist eine ungute Entwicklung", sagte er am Donnerstag am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Er habe kein Verständnis dafür, dass die Unionsparteien nach Jahren immer noch keine gemeinsame klare Linie gefunden hätten in dieser Frage.

11.34 Uhr: CDU zu Kompromiss bereit – Präsidium stützt Merkel

Im Asylstreit mit der CSU ist die CDU zu einem Kompromiss bereit: Personen, deren Asylantrag in Deutschland bereits abgelehnt worden sei, sollten bei einem erneuten Versuch der Einreise sofort zurückgewiesen werden, teilte die CDU nach Beratungen des Parteipräsidiums am Donnerstag mit.

"Das Präsidium hat heute Morgen das Ziel bekräftigt, die Migrationsprozesse in Europa und die Einreise in unser Land wirksam zu steuern und zu kontrollieren", hieß es in der kurzen schriftlichen Erklärung. Dazu biete der angekündigte Masterplan von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die nötigen Grundlagen.

Grundsätzlich stellte sich das Parteipräsidium hinter die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel: Es unterstützte Merkel "in ihrer Initiative, im Umfeld des Europäischen Rates mit den am stärksten vom Migrationsdruck betroffenen Ländern Vereinbarungen zu treffen, die eine Zurückweisung und Rückführung von Personen ermöglichen, die in diesen Ländern bereits Asylanträge gestellt habe." So sollten unabgestimmte, einseitige Lösungen zu Lasten Dritter verhindert werden.

10.18 Uhr: Söder: "Keine halben Sachen mehr machen"

Die CSU-Spitze besteht im Asylstreit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Zurückweisung bestimmter Asylbewerber an den deutschen Grenzen. Dies solle jetzt beschlossen und in Kraft gesetzt werden, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der am Vorabend an einem Krisengespräch im Bundeskanzleramt teilgenommen hatte, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Und sollte im Rahmen des Europäischen Gipfels eine Verbesserung erreicht werden, dann kann man ja darauf reagieren."