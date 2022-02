Sicherheitspolitik : Lindner: Fokus auf Stärkung der Verteidigungsfähigkeit

Der Angriff auf die Ukraine soll ein Wendepunkt in der deutschen Sicherheitspolitik werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner will in Zukunft einen stärkeren Fokus auf die Verteidigungsfähigkeit Deutschland legen.

Der russische Angriff auf die Ukraine muss nach Ansicht von FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner weitreichende Folgen für die deutsche Sicherheitspolitik haben. Die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit werde vom Randthema der letzten Jahre zu einem zentralen Projekt der nächsten Jahre, sagte Lindner nach Informationen der Deutschen Presse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.