Sondierungsgespräche : Letzter Ausweg Neuwahl?

Was für ein Drama! Die Nacht der Entscheidung endet ohne Ergebnisse und beinahe im Chaos. Am Ende steht die Jamaika-Reisegruppe weiter mit leeren Händen da und muss in die Verlängerung. Angela Merkels Strategie aus nächtlichen Brüsseler Krisengipfeln die Verhandlungspartner zu zermürben und zu überrumpeln, ist vorerst nicht aufgegangen. Natürlich verbergen sich hinter den heftigen Auseinandersetzungen auch die üblichen Rituale. Schließlich geht es für jede Partei darum, sich möglichst teuer zu verkaufen. Doch werden bei den Sondierungsgesprächen von Anfang an kaum überbrückbare Gegensätze deutlich. Gerade die CSU und Grüne trennt mehr als sie verbindet. Mag man beim Thema Klimaschutz und Energie noch zusammenfinden, wäre dies bei der Migration und speziell beim Familiennachzug geradezu ein Wunder. Schon jetzt haben die Jamaikaner mit ihrem Verhandlungspoker eines erreicht: Die Sehnsucht der Wähler nach einem schwarz-gelb-grünen Bündnis hält sich in Grenzen. Noch während die Verhandlungen laufen, wird der Wunsch nach Neuwahlen offenbar größer.