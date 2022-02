Politik : Lettischer Präsident begrüßt Nato-Verstärkung im Baltikum

Es ist ein Besuch in der alten Heimat: Lettlands Präsident Levits hat jahrelang in Hamburg gelebt und studiert. Doch das Wiedersehen mit der Hansestadt wird vom Russlandkonflikt überschattet.

Angesichts der russischen Aggression in der Ukraine hat Lettlands Präsident Egils Levits die Stärkung der Nato-Ostflanke begrüßt. Die Truppenverstärkung sei „ein deutliches Signal“ an Moskau, dass die Nato bereit sei, ihre Verpflichtungen im Bündnisfall zu erfüllen, sagte er am Mittwoch bei einem Besuch in Hamburg. Er sei Deutschland für die bereits er...

