Bundestag : Laschet zu Maaßen: Muss sich an Abgrenzung zur AfD halten

Die Wahl von Hans-Georg Maaßen zum Bundestagskandidaten in Thüringen hat selbst in der CDU für viel Aufregung gesorgt. „Spaltpotenzial“ habe die Nominierung aber nicht, betont CDU-Chef Laschet.

Berlin | CDU-Chef Armin Laschet sieht in der umstrittenen Nominierung von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen als Bundestagskandidat kein Spaltpotenzial für die Union. „Nein, das sehe ich nicht“, sagte Laschet am Montag in Berlin nach einer hybriden Sitzung des CDU-Präsidiums auf eine entsprechende Frage. „Mit der AfD wird nicht koaliert, nicht koope...

