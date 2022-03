Politik : Landkreise bereiten sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Hunderttausende Menschen fliehen wegen des Krieges aus der Ukraine. Vielerorts in Niedersachsen laufen Vorbereitungen, um Geflüchteten zu helfen.

Die Landkreise in Niedersachsen bereiten sich auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Behörden und Hilfsorganisationen haben mit den Planungen begonnen, wo Menschen untergebracht werden können. So stellte der Landkreis Oldenburg am Mittwoch eine Notunterkunft für rund 150 Menschen in Hude vor. Der Landkreis ist Mieter des Gebäudes ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.