Ukraine-Krieg : Lambrecht: Reden nicht öffentlich über Waffenlieferungen

Um ukrainische Streitkräfte im Kriegsgeschehen zu unterstützen liefert auch Deutschland Waffen an das osteuropäische Land. Details nennt das Verteidigungsministerium aus Sicherheitsgründen nicht.

Verteidigungsministerin Christina Lambrecht hat die Verschwiegenheit der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an die Ukraine gerechtfertigt. „Wir reden nicht öffentlich darüber“, sagte die SPD-Politikerin in der ARD-Sendung „Anne Will“. Bei den ersten Lieferungen seien Abfahrtsdaten und Wege bekanntgegeben worden. Die am Transport beteiligten Personen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.