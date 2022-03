Pandemie : Lage der Kliniken „zugespitzt“: Verband für mehr Geld

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage vieler Kliniken hat die niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) mehr Geld und zukunftsfähige Strukturen gefordert. Die ohnehin schwierige Lage vieler Krankenhäuser habe sich in der Corona-Pandemie „dramatisch zugespitzt“, sagte der NKG-Vorsitzende Hans-Heinrich Aldag am Montag auf der Mitgliederversammlung. „Das Vergütungssystem stößt erkennbar an seine Grenzen und die unzureichende Investitionsfinanzierung auf Landesebene verschärft die Lage zusätzlich.“ Auch der Mangel an Fachkräften fordere die Kliniken heraus, die Bürokratiebelastung sei „kaum noch zu bewältigen“.

Die Pandemie habe den hohen Wert einer leistungsfähigen und flächendeckend verfügbaren Krankenhausstruktur deutlich gemacht - und auch die Schwachpunkte, sagte Aldag. In einem Positionspapier betonte der Verband, dass für die Versorgungssicherheit in Niedersachsen die flächendeckende Versorgung aufrechterhalten werden müsse. Notwendig seien attraktive ...

