Politik : Kutschaty: Krieg gegen Ukraine „nicht auf Schulhöfe tragen“

Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Thomas Kutschaty hat davor gewarnt, den russischen Krieg gegen die Ukraine in die deutsche Gesellschaft und „auf die Schulhöfe“ zu tragen. Die in Deutschland lebenden Russinnen und Russen seien „nicht verantwortlich für die kriegerische Auseinandersetzung, die (Präsident) Wladimir Putin angezettelt hat“, sagte Kutschaty am Dienstag nach einer Sondersitzung der SPD-Landtagsfraktion, deren Chef er ist. In ihr hatte sie sich mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt.

„Das ist ein Angriffskrieg von Wladimir Putin. Es ist keine Kriegserklärung des russischen Volks an die Ukraine“, betonte Kutschaty. Der Krieg sei auch eine humanitäre Katastrophe. „Wir sind auch bereit, große Hilfsbereitschaft auch in Nordrhein-Westfalen zu zeigen“, sagte der SPD-Politiker. „Wir machen die Arme weit auf für alle, die aus der Ukraine f...

