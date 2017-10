Katalonien-Konflikt : Krise in Spanien zugespitzt

Die Tage der Separatistenregierung in Katalonien sind gezählt– und das ist gut so. Nachdem sie wochenlang die spanische Verfassung mit den Füßen getreten und Gerichtsurteile missachtet hatte, leitete Madrid die Zwangsabsetzung der Rebellen ein. Das gleiche gilt für das katalanische Parlament, das ebenfalls an die Kette kommt und keine verfassungsfeindlichen Beschlüsse mehr fassen kann. In einem letzten Akt des Ungehorsams brachte die Kammer heute noch per Resolution die „katalanische Republik“ auf den Weg. Damit ist die Katalonien-Krise nicht beendet. Ganz im Gegenteil, nun könnte es erst richtig losgehen. Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung hat ihre Anhänger zu massiven Protesten und zum zivilen Ungehorsam aufgerufen. Harte Konfrontationen und auch Gewaltausbrüche können nicht ausgeschlossen werden. Es drohen weiterhin schwere und ungewisse Zeiten. Ralph Schulze