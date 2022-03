Nachrichtenüberblick : Krieg in der Ukraine: Das ist in der Nacht passiert

Eine Woche nach der Invasion in die Ukraine verstärkt Russland die Luftangriffe. Zugleich steht eine zweite Runde von Gesprächen zwischen den beiden Ländern an.

In der Ukraine hat es in der Nacht russische Luftangriffe auf mehrere Städte gegeben. Behörden sprachen von Toten und Verletzten. Nach Zahlen der Vereinten Nationen sind inzwischen mehr als eine Million Menschen auf der Flucht. Explosionen in Kiew In der ukrainischen Hauptstadt Kiew kam es in der Nacht zu Donnerstag zu mehreren schweren Explosionen. L...

