Nachrichtenüberblick : Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Facebook lockert teilweise seine Regeln, um Aufrufe zur Gewalt gegen russische Truppen zuzulassen. Altkanzler Schröder soll in Moskau Präsident Putin getroffen haben. Was wichtig ist und wichtig wird.

Die russischen Truppen versuchen in ihrem Angriffskrieg in der Ukraine, wichtige Städte einzukreisen. Die ukrainische Armee kann nach eigenen Angaben den Vormarsch bremsen. Die Lage der Einwohner bleibt schwer, vor allem in der blockierten Hafenstadt Mariupol. Ukrainisches Militär: Verlangsamen Angriffe Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben A...

