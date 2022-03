Russische Invasion : Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage am Morgen

Die Kämpfe und Angriffe in der Ukraine gehen weiter. Zu den Gesprächen mit Russland äußerte sich der ukrainische Präsident nun vorsichtig optimistisch. Die Entwicklungen im Überblick.

Ein Ende der Kämpfe in der Ukraine ist weiter nicht in Sicht. Aus mehreren Städten der Ukraine wurde in der Nacht Alarm gemeldet. Die Verhandlungen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine über ein Ende des Krieges wurden vertagt, sie sollen heute fortgesetzt werden. Kiew: Bisher keine Einigung auf Fluchtkorridore Zivilisten aus umkämpften Städte...

