Russischer Oppositionsführer : Kremlgegner Nawalny klagt erneut gegen Haftbedingungen

Mitte Januar war der russische Oppositionsführer zu mehreren Jahren Straflager verurteilt. Nawalny behauptet, er wurde durch mehrfaches nächtliches Wecken gefoltert.

Покров | Der Kremlkritiker Alexej Nawalny hat erneut gegen seine Haftbedingungen in russischen Gefängnissen geklagt. Die Verhandlung an einem Moskauer Gericht wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Nawalny selbst sei per Video zugeschaltet gewesen, berichtete der unabhängige Sender Doschd. Der 45-Jährige beklagt seit Monaten, dass er zu Unrecht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.