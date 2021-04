Im Straflager erkrankt : Kremlgegner Nawalny ins Gefängniskrankenhaus verlegt

Der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny ist in ein Krankenhaus für Gefangene verlegt worden. Dort wird er Behörden zufolge nun täglich von Ärzten untersucht.

Moskau | Der in einem Straflager erkrankte russische Kremlgegner Alexej Nawalny ist in ein Krankenhaus für Gefangene verlegt worden. Das teilte die Gefängnisbehörde mit. Der Gesundheitszustand des Oppositionellen wurde demnach als „zufriedenstellend“ bezeichnet. Nawalny ist bereits seit mehr als zweieinhalb Wochen im Hungerstreik, um so einen Arztbesuch dur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.