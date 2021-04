Streit um Kanzlerkandidatur : Kreise: Söder wird Laschet-Votum wohl akzeptieren

In einer nächtlichen Sondersitzung hat sich der CDU-Vorstand hinter seinem Parteichef versammelt. Reicht das, um den Machtkampf um die Kanzlerkandidatur in der Union zu beenden?

Berlin | CSU-Chef Markus Söder wird das CDU-Vorstandsvotum für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten wohl akzeptieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen - auch die „Bild“-Zeitung berichtete darüber. Am Mittag will sich Söder öffentlich dazu äußern: Die CSU hat für 12 Uhr zu einem Pressestatement in die Parteizentrale in München eingeladen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.