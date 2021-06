Fujimori vs. Castillo : Kopf-an-Kopf-Rennen bei Präsidentenwahl in Peru

Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru zählt jede einzelne Stimme. Zwischen der Rechtspopulistin Keiko Fujimori und dem Marxisten Pedro Castillo geht es ziemlich knapp zu.

Lima | Bei der Präsidentenwahl in Peru zeichnet sich ein äußerst knappes Ergebnis ab. Die Tochter von Ex-Präsident Alberto Fujimori kam in der Stichwahl auf 50,17 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt am Montag nach der Auszählung von über 90 Prozent der Stimmen mitteilte. Ihr Gegner Pedro Castillo erhielt demnach 49,82 Prozent der Stimmen. Am Ende dürften...

