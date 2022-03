Ukraine-Krieg : Kontakte und Vokabeln: Geflüchtete arbeiten in Kleiderkammer

Kleider sortieren und dabei leichte deutsche Vokabeln lernen und erste Kontakte zu Einheimischen knüpfen - das ist das Ziel des neuen Kleiderkammer-Projektes des Hamburger Arbeiter-Samariter-Bundes. Am ersten Tag kamen bereits die ersten Flüchtlinge in Rissen an.

„Das ist eine blaue Hose“, „das ist ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.